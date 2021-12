SP atinge marca de 95% dos adultos com vacinação completa contra Covid-19

O Estado de São Paulo ultrapassou nesta quinta-feira (9) a marca de 95% dos adultos com esquema vacinal completo contra COVID-19. Quando considerado toda a população, são 85% que recebeu uma dose e 77,88% com esquema concluído.

São Paulo é o Estado que mais vacina no Brasil, em números absolutos e percentualmente, e segue avançando com o calendário com celeridade à medida que as remessas são entregues pelo Ministério da Saúde, contando com uma logística ágil e organizada para distribuição às 645 cidades.

Até segunda-feira (13), o Vacinômetro registrava 81.176.743 doses aplicadas em toda a campanha. Entre o total absoluto de vacinas até o momento, 38.167.206 milhões são referentes à primeira dose, 34.868.364 milhões de segunda, 1.179.770 milhão de dose única e 6.961.403 dose adicional.

“O estado avança na vacinação da dose adicional, medida bastante importante antes das festas de final de ano. Reduzimos o intervalo da vacinação e esperamos ampliar ainda mais os números de SP”, destaca a coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Segunda dose e dose adicional

O Estado de São Paulo está convocando 2,9 milhões de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina de Covid-19 para que busquem os postos para se imunizar e, assim, concluir o esquema vacinal antes do Natal e Ano Novo.

O balanço contabiliza 707 mil pessoas que ainda precisam completar o esquema vacinal com o imunizante do Butantan/Coronavac, outras 742,7 mil da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e 1,5 milhões da Pfizer/BioNTech.

Para completar o esquema vacinal contra Covid-19, são necessárias duas doses para a vacina do Butantan (intervalo de 28 dias), da Fiocruz (8 semanas) e Pfizer (21 dias). Caso o prazo seja ultrapassado, é fundamental que o cidadão procure um posto assim que possível para orientações e para completar a imunização. O esquema vacinal da Janssen prevê apenas uma dose.

Com relação a dose adicional, SP já aplicou mais de 6,9 milhões de doses adicionais, sendo que mais de 1,1 milhão apenas nos últimos oito dias deste mês. O Estado reduziu o intervalo de 5 para 4 meses o intervalo de aplicação da dose adicional com base nas recomendações do Comitê Científico e de estudos internacionais.