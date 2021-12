Com a ajuda da própria vítima, Polícia prende autores de furtos e roubos que ocorreram na região

A Policia Militar de Bastos prendeu tarde desta quarta-feira (15), três indivíduos que vinha realizando vários furtos em Osvaldo Cruz e região.

Policiais foram acionados por volta das 14h por um morador da área rural de Bastos, informando que detiveram um indivíduo tentando arrombar a porta da sua residência, após preso pelos policiais individuo confessou a pratica tentativa de furto, ainda moradores um veículo de cor branca da marca HD20 teria deixa o local.

De conhecimento dos policiais de toda região que este veículo é usado em pratica de furto e roubo na região e principalmente em Osvaldo Cruz e na data de ontem furtaram uma propriedade rural e na manhã de hoje furtaram outra propriedade nas margens da SP 457, em Bastos.

Com vista em localizar os demais autores e o veículo policias obtiveram exceto em localiza-lo na área central do município, com dois ocupantes que assumiram a autoria de dois furtos um na cidade de Bastos e outro na segunda-feira (13), na cidade de Rinópolis, ambos receberam voz de prisão e conduzidos a delegacia de Polícia civil de Bastos.

Já pela delegacia policiais civis se deslocaram para Osvaldo Cruz onde apreenderam na residência de um dos autores 1 TV 32 polegadas, uma TV 29 polegadas, um notebook, um Playstation,1 X BOS VIDEO GAME e uma correntinha banhada a ouro.

Participaram da ocorrência CB Luis Carlos, CB PM Gomes, CB PM Morini, e SD Aoqui

Todos permaneceram a disposição da justiça.