Criminosos dão prejuízo de mais de R$ 40 mil a idoso de 87 anos em Adamantina e acabam presos

De acordo com a Polícia Civil, as investigações fazem parte da operação “Bad Fishing”, que visa combater o crime de furto mediante fraude, que vitimou o idoso, que foi abordado pelos criminosos e teve seus cartões bancários subtraídos.

Após o crime, foram iniciadas as diligências e um casal de suspeitos foi identificado. Foi apurado que após o furto dos cartões, os bandidos efetuaram diversas transações bancárias causando um prejuízo de aproximadamente R$ 43 mil à vítima. Em prosseguimento com as diligências, os suspeitos foram localizados em Suzano (SP).

Foram representados ao Poder Judiciário dois mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar em Suzano e em Itaquaquecetuba (SP).

Efetivadas as diligências de polícia judiciária, que contou com o efetivo de oito policiais e duas viaturas, em Suzano foram presos os suspeitos e apreendidos diversos materiais de interesse para a investigação, já em Itaquaquecetuba foi localizado um suspeito para oitiva e liberado em seguida. Com relação aos suspeitos presos, foram recolhidos à prisão em São Paulo (SP).