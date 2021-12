Homem é preso após furtar duas peças de queijo em supermercado

Um homem já conhecido nos meios policiais, foi preso na tarde desta quarta-feira (15), após furtar duas peças de queijo em um supermercado, no centro de Osvaldo cruz.

Policiais receberam informações de um funcionário, que um indivíduo havia subtraído duas peças de queijo da marca Crioulo e com as características passadas, os policiais lograram êxito em aborda-lo próximo ao supermercado, carregando uma sacola com vários produtos, estes pagos.

Durante busca pessoal, os policiais localizaram em suas vestes os referidos objetos alimentícios, onde, de mediato o individuo confessou o crime, recebendo voz de prisão em flagrante.

Individuo foi encaminhado ao plantão da Policia Civil de Adamantina, ficando à disposição da justiça.