JUNQUEIRÓPOLIS: Poupatempo será inaugurado na quinta-feira (23) com presença do vice-governador

Na próxima quinta-feira (23), acontecerá a inauguração do Poupatempo de Junqueirópolis, em cerimônia com a presença do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do deputado estadual Mauro Bragato e o Francisco Torturello representando o secretário de desenvolvimento regional Marco Vinholi.

A unidade do Poupatempo é uma importante conquista para o município e trará muitos benefícios aos cidadãos do município e região, garantindo mais eficiência e agilidade pela série de serviços oferecidos no mesmo local.

A cerimônia de inauguração do Poupatempo, localizada na Avenida Sete de Setembro 1237, com horário previsto para acontecer às 14 horas.

O Poupatempo de Junqueirópolis, além de serviços de órgãos estaduais como o Detran.SP, que oferece primeira habilitação, renovação da CNH, transferência e licenciamento de veículos, etc, também serão oferecidos no mesmo prédio serviços municipais e estaduais, como Cartório Eleitoral, Banco do Povo, Procon, Sebrae, Fundação Florestal, Necrim, Junta Militar, Diretoria de Trânsito, Cejusc, Acej, Vigilância Sanitária e Ouvidoria Municipal, entre outros serviços de atendimento a população.

O processo de viabilização da unidade do Poupatempo em Junqueirópolis foi iniciado no início desse ano de 2021 pelo prefeito Osmar Pinatto, contando com apoio do Deputado Mauro Bragato, do Secretário Marco Vinholi, vice governador Rodrigo Garcia e governador João Doria que autorizou o convênio com a Prodesp – empresa de Tecnologia da Informação do Governo Estadual responsável pela gestão das unidades do Poupatempo no Estado, para celebração da parceria com a prefeitura para instalação do Poupatempo na cidade.

De acordo com a Prodesp, o novo modelo de Poupatempo, incorporado ao Detran.SP, é mais moderno, compacto e com foco nos serviços digitais.

Como os atendimentos são realizados no mesmo local por diversos órgãos, o cidadão ganhará em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia, sem perder o padrão de qualidade do Poupatempo, programa mais bem avaliado do Governo de São Paulo.

Junqueirópolis é a terceira cidade da região a contar com um posto de atendimento do Poupatempo, que só tem em Presidente Prudente e Dracena.