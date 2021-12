Corpo de jogador que morreu no Japão chega em Bastos e será sepultado hoje

O corpo do jogador Riuler, que faleceu vítima de infarto, aos 23 anos de idade, no Japão, chegou em Bastos nesta sexta-feira (17) e a previsão é que o velório tenha início às 8 horas no Centro de Velório Municipal.

O corpo saiu do Japão no início desta semana e chegou em São Paulo ontem (16), já sendo preparado e transladado para Bastos.

Segundo informações da família, o voo com o corpo de Riuler, que faleceu no dia 23 de novembro, saiu do Japão no dia 15 com destino a São Paulo. Depois foi transladado para Bastos por uma funerária brasileira contratada pelo clube japonês. A previsão é que sepultamento ocorra por volta das 16 horas no cemitério local.