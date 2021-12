FLÓRIDA: Prefeito participa de evento com deputado Gilberto Nascimento e reivindica novas verbas

O prefeito Wilson Fróio Júnior participou de um evento na Apae de Adamantina que contou com a presença do deputado federal Gilberto Nascimento, para a liberação de verba para a entidade adamantinense que atende pessoas também de Flórida Paulista.

Na oportunidade, o prefeito Fróio conversou com o deputado Gilberto Nascimento e reforçou o pedido de novos recursos para Flórida Paulista nas áreas de infraestrutura e saúde. Fróio ressaltou o trabalho do deputado Gilberto Nascimento para Flórida Paulista juntamente com o seu assessor na região Claudemir Cobo.

O deputado já liberou recurso no valor de R$ 200 mil para a Saúde e ainda liberou outra verba no valor de R$ 300 mil para asfaltar a avenida São José. Desta forma totalizando a importância de R$ 500 mil destinados pelo deputado para Flórida Paulista.

“Agradecemos o deputado Gilberto Nascimento e o seu assessor Claudemir Cobo pela parceria em favor da população floridense”, afirmou o prefeito Fróio.