LUCÉLIA: Apresentadas reivindicações em audiência na secretaria estadual da Educação

No último dia 2 de dezembro, a prefeita Tati Guilhermino e a secretária de Educação, Ana Lúcia Boldrini Teixeira, estiveram na Secretaria de Estado da Educação na capital paulista.

O deputado estadual Reinaldo Alguz (PV) acompanhou as representantes do município de Lucélia na audiência com o subsecretário de Educação Patrick Tranjan.

Na oportunidade, as autoridades apresentaram a solicitação de recursos e a adesão do município de Lucélia junto ao Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP).

Entre as demandas apresentadas para o setor de Educação de Lucélia estão: a ampliação de duas salas de aula na Emei Deputado José Cândido; cobertura da quadra da EE José Firpo; solicitação de dois ônibus escolares e climatização nas escolas estaduais (Arlindo Carrara e José Firpo).