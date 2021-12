Mulher de Araçatuba morre em colisão entre 3 veículos

A balconista Fátima Regina Gon, 51 anos, moradora no bairro Sumaré, em Araçatuba (SP), morreu após a picape em que ele estava como passageira bater em um ônibus e depois em uma caminhonete no início da noite desta quarta-feira (15), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá.

O veículo era conduzido pelo marido, um funileiro de 45 anos, que foi socorrido com ferimentos graves e permanecia em atendimento médico no pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba. Não há informações sobre os ferimentos sofridos por ele.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a tripla colisão aconteceu pouco depois das 18h, no quilômetro 65 da estrada, já próximo à ponte sobre o rio Tietê, que é divisa dos municípios. Um ajudante de motorista de 52 anos, morador no bairro Vila Mendonça, também em Araçatuba, conduzia um ônibus com placas de Araçatuba sentido a Aracanguá.

Ele contou à polícia que trafegava pela primeira faixa da direita, sendo acompanhado por uma caminhonete GM D10 conduzida por um agropecuarista de 71 anos, também de Araçatuba, que seguia um pouco atrás, na segunda faixa da direita, já que o trecho é duplicado no sentido Araçatuba a Aracanguá.

Aquaplanou

Ainda de acordo com o motorista do ônibus, a picape Fiat Strada ocupada pelas vítimas trafegava no sentido contrário, sendo conduzida pelo funileiro. Chovia forte no momento, a picape rodou sobre a pista e atingiu um dos pneus do ônibus. Desgovernada, ela foi em direção à caminhonete do pecuarista e ocorreu a colisão frontal.

Consta no boletim de ocorrência que o casal sofreu vários ferimentos e precisou ser retirado das ferragens por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Os dois foram socorridos para a Santa Casa de Araçatuba, onde Fátima teria dado entrada praticamente em óbito.

O condutor da caminhonete também se feriu e havia sido levado para o pronto-socorro de Santo Antônio do Aracanguá. A assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba confirmou o óbito de Fátima, o atendimento ao marido dela e havia informações de que uma terceira vítima seria apresentada no hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Perícia

O local onde ocorreram as colisões passou por perícia, mas os veículos tiveram que ser removidos antes do início dos trabalhos para evitar outros acidentes. A via tem tráfego intenso, as colisões ocorreram em local próximo a uma curva e permanecia chovendo com intensidade após o resgate das vítimas.

O corpo de Fátima passaria por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) antes de ser liberado para velório e enterro.