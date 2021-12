Carreta colide em poste após motorista sofrer mal súbito

Um motorista que não teve idade divulgada precisou de atendimento médico após sofrer um mal súbito e a carreta tanque de transporte de óleo vegetal que conduzia colidir contra um poste de energia elétrica, no centro de Tupã, na noite dessa sexta-feira, dia 17. A ocorrência de acidente de trânsito com vítima foi registrada pela Polícia Militar, equipe do cabo Mauro e cabo Santos, na Rua Aimorés, por volta das 21h50.



Os policiais militares informaram que no local dos fatos o condutor do caminhão revelou que após sofrer um mal súbito perdeu o controle da direção e chocou-se contra um poste que sustenta a rede de energia elétrica – o poste fica do lado oposto da via na qual trafegava o motorista. O impacto danificou o poste de energia e a rede de energia que caiu em cima da cabine do caminhão.



Os policiais militares informaram que o caminhoneiro, não apresentava nenhum sinal de embriaguez ou uso de substâncias tóxica, e foi conduzido pela unidade de resgate para o Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã, a princípio com ferimentos superficiais em uma das mãos. O motorista foi atendido e permaneceu em observação no hospital para exames preventivos.