Jovem de 25 anos morre vítima de acidente com três veículos

As batidas envolveram dois carros e um caminhão no trecho que fica na altura do km 36,900.

Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para receber atendimento médico à Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente (SP), hospital onde trabalhava como auxiliar de enfermagem, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem era moradora de Santo Expedito (SP).

Os condutores do outro carro e do caminhão não tiveram ferimentos. Ambos foram submetidos ao teste do bafômetro, que não indicou o consumo de bebida alcoólica.

O carro conduzido pela motorista que faleceu após o acidente seguia no sentido Santo Expedito–Álvares Machado (SP), enquanto os outros dois veículos trafegavam na direção contrária.

O tráfego de veículos no local do acidente precisou ser desviado para as margens da rodovia.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) compareceram ao local para o atendimento da ocorrência.

A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e apurar as causas e circunstâncias do acidente.

A Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente divulgou uma nota de pesar pela morte de Mariany dos Santos Nascimento, que trabalhava no Pronto-socorro do hospital.

