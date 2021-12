Agente morre e sete detentos ficam feridos em acidente com “bonde” que viria para a região

Um agente penitenciário (policial penal) morreu e sete detentos ficaram feridos em um acidente com um “bonde” que saiu de São Vicente, na Baixada Santista e que viria para a região.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Lins, o acidente ocorreu por volta das 17hs próximo ao km 475 da Marechal Rondon, na cidade de Promissão.

Um funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) morreu – ele era o responsável pela escolta e viajava na cabine ao lado do motorista.

Ao todo, 11 presos estavam sendo transportados, sendo que quatro não se feriram e foram levados à Penitenciária de Avanhandava.

Os outros sete detentos sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Geral de Promissão, sob escolta da Polícia Militar.

Segundo informações do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp), o veículo tinha saído de São Vicente, na Baixada Santista, com destino a Lavínia.

Consultada, a Secretaria de Administrações Penitenciárias (SAP) ainda não se manifestou sobre o acidente.