BAEP recupera carga de R$ 10 mil do Mercado Livre que havia sido roubada

Neste sábado (18), durante patrulhamento pelo bairro Ana Jacinta em Presidente Prudente, a equipe do BAEP avistou um veículo Fiat/Palio de cor prata (mesmo veículo utilizado na prática de roubo na data do dia 10/12 a carga do Mercado Livre) ocupado por 5 indivíduos, devidamente abordados, nada de ilícito foi encontrado e após questionado foi observado que as informações prestadas por dois deles eram desconexas.

Logo após a abordagem, uma mulher fez contato com a equipe, se apresentando como esposa de um dos abordados, e após entrar em contradição por várias vezes, confessou que seu marido seria o responsável pelo roubo a carga e que toda a mercadoria estaria em sua residência.

Com o apoio das demais equipes, foram realizadas diligências na residência da mulher, onde foram encontradas todas as mercadorias avaliadas em R$ 10.000,00, em um segundo local, onde abordado (esposo da mulher) informou ter dispensado o simulacro de arma utilizado no roubo, não sendo localizado e na residência de seu padrasto, que estaria em posse de um aparelho celular oriundo do mesmo delito.

Durante as diligências e entrevistas, o homem confessou que o outro envolvido no crime também havia praticado o ilícito apontando um terceiro homem.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos dois criminosos e conduzidos juntamente com a carga, a esposa de um deles e o padrasto à Delegacia Participativa de Presidente Prudente para apreciação do fato pela autoridade de plantão.

Ambos os criminosos permaneceram à disposição da Justiça e a carga devolvida a seu responsável.