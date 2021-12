Homem é flagrado pela Polícia Militar após fazer disparos de arma de fogo em moto

Na noite deste sábado (19), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Prefeito Luiz Tomas de Aquino, em Mariápolis.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor de 21 anos de idade estaria em uma motocicleta e realizou os disparos em via pública.

Houve a tentativa de abordagem, porém, o autor evadiu-se com a moto com rumo à um distrito de Mariápolis (Ouro Branco).

As equipes de serviço com o apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP) retornaram ao local dos fatos, onde foi localizada sobre um rack, uma arma de fogo e algumas munições que foram apreendidas.

O revólver estava carregado com cinco projeteis intactos e haviam no local ainda haviam duas munições deflagradas.

A namorada do acusado foi conduzida para o Plantão Permanente de Polícia de Adamantina como testemunha das apreensões. A ocorrência foi apresentada e a mulher liberada.

O autor permaneceu foragido e deve responder pelo crime.