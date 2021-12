Homem de 52 anos morre em acidente entre carro e moto

Um homem de 52 anos de idade morreu em um grave acidente ocorrido no km 8 da Vicinal Luiz de Pieri, no Bairro Oásis em Dracena.

Segundo informações da polícia, o acidente ocorreu na noite deste domingo (19).

Identificada como “Oscar” a vítima fatal que era vigilante bancário de uma agência de Dracena estava em uma moto Strada CBX 200 que se envolveu em uma colisão com um veículo GM Corsa.

Apesar do susto, o motorista do veículo de passeio não sofreu ferimentos.

As polícias Militar e Civil estiveram no local que também passou por perícia. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão reveladas com a emissão de um laudo.