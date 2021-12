Homem é preso pela Polícia Militar após agredir a amásia e a filha

Um homem foi preso em Mariápolis neste domingo (19), após agredir a amásia e a filha por volta das 00h10.

Segundo informou a PM, ele teria agredido a mulher com socos, puxões de cabelo e ainda jogado a filha do casal no chão.

Com a chegada da viatura, o homem foi encontrado visivelmente alterado e precisou ser contido e algemado por estar em estado agressivo.

Com a constatação das agressões, o autor e vítimas foram conduzidos para o Plantão Permanente da Polícia Civil de Adamantina onde o mesmo ficou à disposição da Justiça recolhido na Cadeia Pública.