Prefeito de Rinópolis será o novo presidente da AMNAP e o prefeito de Tupã presidirá o Consorcio Intermunicipal

Na assembleia da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista em Adamantina, realizada nesta segunda-feira (20), o prefeito de Rinópolis, José Ferreira de Oliveira Neto, foi eleito para conduzir a associação regional a partir de 1º de janeiro de 2022. Candidato único, o conhecido Neto ainda vai compor a diretoria.

Já o prefeito de Tupã, Caio Aoki, foi eleito o primeiro presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário (CIM/Amnap), escolhendo como vice, o prefeito de Parapuã, Gilmar Martins. Na assembleia foi aprovado o estatuto do consórcio, que já tem adesão de 18 das 30 cidades possíveis.



O atual presidente da Amnap, Alexandre Tassoni Antonio (Lê), prefeito de Tupi Paulista, fez uma avaliação do ano para a associação, trabalhando para a viabilização do consórcio e anunciou reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia, às 13h30, de quinta-feira, em Junqueirópolis, onde será encaminhado o plano de desenvolvimento da Nova Alta Paulista.

A cada ano a Amnap escolhe o presidente de uma das três microrregiões, sendo que desta vez a vaga era da microrregião de Tupã, por isso a candidatura do prefeito de Rinópolis que acabou sendo candidato único.





Presente na reunião, o diretor regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado Francisco Torturello (Xycão), que representou o secretario Marcos Vinholi, além de representantes de deputados estaduais e federais.