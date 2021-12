IRAPURU: Conclusão do Curso de Corte e Costura

No último dia 15 de dezembro aconteceu o encerramento do curso de qualificação profissional de costureiro de máquina reta e overloque.

Com duração de 160 horas, o curso foi realizado pelo SENAI em parceira com o município de Irapuru.

O curso tem como objetivo a qualificação profissional e a possibilidade de geração de emprego e renda.

A interação e convivência das alunas com a professora foi muito positiva, uma professora elogiada e querida pelas participantes do curso.

O curso contou com a parceria da do SENAI e da Prefeitura Municipal de Irapuru, bem como da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Fundo Social de Solidariedade e Almoxarifado.

Na foto, o senhor André do SENAI, coordenador de relacionamento com a Industria e a professora Eliete, além do prefeito de Irapuru Ademar Calegão (Mazinho), a primeira dama dona Vilma, o vice-prefeito Luiz Vitoretti, que compareceram no encerramento do curso.