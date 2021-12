Corpo de taxista que estava desaparecido é encontrado enterrado e suspeito é preso

Conforme a Polícia Civil, as investigações tiveram início nesta segunda-feira (20), depois do registro do desaparecimento da vítima. Ele foi visto pela última vez no ponto de táxi em que atuava, no Centro de Presidente Epitácio.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o suposto passageiro, sendo um homem, de 34 anos, morador de Marabá Paulista (SP). Com ele foi localizada uma faca e as vestimentas compatíveis com a do rapaz que embarcou no táxi da vítima.

Na sequência, foi encontrado o táxi do idoso no distrito de Cuiabá Paulista, em Mirante do Paranapanema (SP), “com vestígios de sangue humano”. Os materiais foram coletados para perícia técnica.

Ainda conforme a polícia, testemunhas afirmaram terem visto o rapaz com o táxi. Para uma delas, ele afirmou ter matado uma pessoa e chegou a tentar vender o veículo.

O corpo do idoso foi encontrado enterrado na área rural de Marabá Paulista (SP).