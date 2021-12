Deputado Sebastião Santos visita Lucélia, Osvaldo Cruz e Salmourão

O deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos), que neste ano de 2021 destinou R$ 200 mil par a área da saúde de Lucélia, via Fundo Municipal de Saúde, cumpre agenda na Nova Alta Paulista e visitou a cidade nesta terça-feira (21). No município, foi recebido pela prefeita Tati Guilhermino, pelo vice-prefeito Marcos Lima e e pelo presidente do republicanos municipal, Rui.

O encontro foi no gabinete da prefeita, onde também participou o mobilizador regional João César Prado (João Grandão). Na oportunidade foram tratadas questões de interesse do município, em que as autoridades locais pediram o apoio do parlamentar. Os representantes municipais também agradeceram pelo recurso recebido pela atuação do deputado, aplicados na saúde.

Na região, Sebastião Santos também esteve em Osvaldo Cruz, onde também destinou recursos para a saúde, aplicados na implantação de energia renovável na Santa Casa, sendo recebido pela prefeita Vera Morena, pela administradora da Sana Casa, Regina pontelli, pelo vereador Valdemir Anselmo e pelo presidente do republicanos municipal, Cléber Moreno (Barokino).

Outra agenda do parlamentar foi em Salmourão, sendo recebido pela prefeita Sônia Gabau, o vereador Dragão e equipe local. Sônia era prefeita interina de Salmourão desde 1º de janeiro. No dia 5 de dezembro último a Justiça Eleitoral realizou eleição suplementar na cidade, onde Sônia venceu nas urnas e assume efetivamente o comando da cidade.

O parlamentar

Sebastião Santos é químico, radialista e pastor evangélico. Segundo informa sua página no Facebook, é membro atuante das Frentes Parlamentares da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento dos Municípios de Interesses Turísticos e da Pesca e Aquicultura, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.