Governador em exercício Rodrigo Garcia visita a região para inaugurações

O governador do Estado de São Paulo em exercício, Rodrigo Garcia, estará nesta quinta-feira (23) em visita a região onde participará de inaugurações e fará anúncios de obras. O deputado Mauro Bragato acompanhará o governador em exercício na sua visita a região.

A agenda com o governador Rodrigo Garcia inicia às 9h em Regente Feijó para a inauguração da extensão da Avenida Clemente Pereira, que liga o município até Presidente Prudente. Na oportunidade, o governador assinará a autorização do convênio do programa “Novas Estradas Vicinais”.

Na sequência, às 10h30, a comitiva seguirá para inaugurar o restaurante Bom Prato, em Presidente Prudente, e para celebrar essa conquista para a população prudentina, será servido um almoço especial de Natal gratuito.

Às 14h, a comitiva estará em Junqueirópolis para inaugurar as instalações do Poupatempo no município.

Finalizando a agenda, às 16h, o governador estará em Dracena para a entrega do conjunto habitacional “Florindo Tabachi”.

Serviço

09h00 – REGENTE FEIJÓ

Inauguração da extensão da Av. Clemente Pereira, que liga Regente Feijó até Pres. Prudente

+ assinatura de autorizo do Programa “Novas Estradas Vicinais”.

Local: Av. Clemente Pereira, nº 2.100 – Portal do Sol

10h30- PRESIDENTE PRUDENTE

Inauguração do Bom Prato

Local: Av. Brasil, 1.073 – Vila São Jorge

14h00 – JUNQUEIRÓPOLIS

Inauguração do 100º Poupatempo do Estado de São Paulo

Local: Rua Sete de Setembro, 1.237 – Centro

16h00- DRACENA

Entrega do Conjunto Habitacional “Florindo Tabachi” – CDHU

Descerramento de Placa Inaugural do CCI

Local: Conjunto Habitacional “Florindo Tabachi”

Rua José Tozzato, 691 – (acesso Rdv. Engº Byron Azevedo Nogueira, Km 8,5 – referencia: Cooperativa Coopadra).