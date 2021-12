Governo de SP investe R$ 84 milhões e entrega 875 novas viaturas para a Polícia Militar

O Governador em exercício Rodrigo Garcia realizou nesta terça-feira (21) a entrega de 875 novas viaturas para os batalhões de o todo estado da Polícia Militar, em um investimento de R$ R$ 84 milhões. Na ocasião, Rodrigo Garcia também autorizou a contratação de 378 candidatos aprovados em concursos públicos da Polícia Civil durante solenidade no Palácio dos Bandeirantes.

“Com a vacina, com a pandemia controlada, agora é hora de o Governo voltar a seus antigos desafios e procurar superar esses obstáculos. Nosso governo está empenhado em relação às carreiras de estado, que é o caso da Polícia de São Paulo”, afirmou Rodrigo Garcia. “Tivemos o maior investimento da história de um Governo nos equipamentos, no armamento, mas sabemos da necessidade do investimento e da valorização dos homens e das mulheres na nossa força policial. Esse é nosso objetivo para 2022”, completou o Governador em exercício.

Destinados ao programa de radiopatrulhamento, os novos veículos são do modelo Renault Duster e contam com high light em led, gerando economia de bateria, controle de estabilidade e sistema de telemetria que possibilita o seu rastreamento, facilitando, por exemplo, o envio de apoio quando houver necessidade. Todos os veículos são equipados ainda com sistema de rádio com frequência exclusiva ao Centro de Operações da PM (Copom) tem acesso.

Serão destinadas 261 viaturas para o policiamento da Capital, 150 para a Grande São Paulo e 464 para todas as demais regiões do interior e litoral paulista.