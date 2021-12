Policia Civil prende homem suspeito por tráfico de drogas em Dracena

A ação ocorreu no bairro Jussara. Na residência do acusado a Polícia Civil apreendeu várias porções de maconha, crack, celular e a quantia de cerca R$ 150.

A Polícia Civil, por intermédio das Delegacias Especializadas (DIG e DISE), prendeu em flagrante nesta quarta-feira (22), um homem, de 23 anos, suspeito de praticar tráfico de drogas em Dracena.

Em função própria de polícia judiciária, policiais civis, cumpriam mandado de busca e apreensão domiciliar, em uma residência no bairro Jussara, em Dracena. Sendo que ao perceber a presença policial o proprietário do imóvel, imediatamente passou a empreender fuga, para tanto, passou a pular muros das casas vizinhas.

O investigado chegou a ingressar em uma residência, onde dispensou quatro pedras de crack, mas a moradora do local começou a gritar, e o homem evadiu-se novamente da casa, pulando outro muro, sendo em seguida detido e contido pelos policiais envolvidos na ação. No momento, da detenção o homem prontamente dispensou uma faca no chão.



Na residência do investigado os policiais civis apreenderam um tijolo de maconha, além de porções menores de drogas, crack, celular e a quantia de cerca de R$ 150. O homem foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas, permanecendo a disposição do Poder Judiciário. O autuado já possuía antecedentes criminais pelos crimes de receptação e porte de drogas.