ARTIGO: Natal e nostalgia

Seria muito lindo se o Natal fosse celebrado com a essência da espiritualidade da alma, mas com a globalização veio o consumismo e Natal está transformado em apenas desejos.

As festas natalinas se aproximam e para nós cristãos o Natal é uma festa muito importante e especial, pois comemoramos o nascimento de Jesus! As tradições da data se destacam e são marcante, pois o clima natalino envolve as pessoas e magias.

Tudo fica colorido e enche nossos olhos de luzes. Como estrelas no céu ajudam a aumentar a positividade. As músicas natalinas com suavidade também são uma tradição antiga que tocam de leve nossa alma e marcam época! E o mundo se enche de magia. Seria completamente perfeito se o verdadeiro sentido fosse também amplamente comemorado. O grande clima do Natal é de nostalgia e de saudades de reuniões de tempos passados. Que o espírito do Natal toque como uma brisa o coração de quem perdeu entes queridos e que nele que nasça esperanças e consolo.

Faz-se necessário refletir sobre o real significado da data com a sua família, conversar e explicar para as crianças que a festa não se resume em dar e ganhar presentes. O ambiente familiar e a convivência estreitam os laços amorosos, fortalecem os relacionamentos e despertam os sentimentos.

O encontro das famílias no Natal é um momento importantíssimo pois ali se fortalecem os laços fraterno com quem amamos, com as pessoas que fazem parte da nossa história de vida. É a ocasião que reaviva na família o sentimento de gratidão e alegria, da certeza que renasce a esperança e as forças para o novo ano que se aproxima. Essas transformações são possíveis porque estamos em família! As famílias precisam de momentos assim.

Falemos de amor de respeito e alegria. Podemos contar histórias da infância, das brincadeiras de escola e do futebol na rua. O diálogo e a roda de conversa acompanhada de comidas saborosas ajudam a estreitar laços afetivos.

Eu te desejo um santo e feliz Natal. Que estar em torno do Menino Jesus e Sua Sagrada Família seja um novo recomeço Feliz Natal!

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga-CRP 06/158174 Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto, Depressão e Ansiedade Atendimento presencial e on-line, contato: (18) 99725-6418