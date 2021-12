Bombeiros encontram corpo de caminhoneiro que caiu em rio; três idosos também morreram

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente, mas inicialmente, obteve a informação de que o motorista do carro tentou ultrapassar um caminhão semirreboque na ponte, mas acabou batendo de frente com outro caminhão que seguia no sentido contrário da rodovia.

Com a batida, o carro foi arremessado e bateu no caminhão que ele tentou ultrapassar, e os dois caíram no Rio Paranapanema. O carro foi retirado do rio ainda na terça-feira (21), assim como os corpos de três idosos que viajavam no veículo.

As vítimas são Antônio Toledo do Amaral, de 79 anos e que dirigia o carro, Antônia Rivera do Amaral, de 76 anos e esposa de Antônio, e Benedita da Silva Pereira, de 74 anos e prima de Antônia.