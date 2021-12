Governo de SP anuncia instalação de consultórios veterinários em 130 cidades

O Governador em Exercício, Rodrigo Garcia, anunciou nesta quarta-feira (22) a instalação de consultórios veterinários públicos em 130 cidades a partir de 2022 (confira a lista no final do texto). Os novos serviços funcionarão em contêineres do programa estadual Meu Pet, que também prevê clínicas de alvenaria regionais em dez municípios, chegando ao total de 140 cidades contempladas com serviços voltados à saúde de cães e gatos.

“O Governo de São Paulo está ajudando na organização de ações, com um programa estruturado, com eixos claros e doação de equipamentos. Isso vai mobilizar mais a sociedade a se preocupar com os pets. Essa é a verdadeira boa política pública”, disse Rodrigo.

O Governo do Estado de São Paulo investirá inicialmente R$50 milhões para equipar e fornecer as unidades às Prefeituras – o valor estimado para cada é de R$385 mil para a estrutura, incluindo equipamentos e mobiliário. Cada consultório será formado por quatro contêineres com toda estrutura necessária para atendimento a cães e gatos, aptos a realizar exames e análises clínicas.

“Com o programa Meu Pet Container, vamos oferecer um atendimento de qualidade aos animais que são parte importante das famílias de São Paulo”, acrescenta o Secretário de Estado da Saúde em Exercício, Eduardo Ribeiro Adriano.

Cabe aos municípios conveniados a definição do local onde os contêineres ficarão localizados, garantindo funcionários, insumos, infraestrutura urbana, autorização junto às autoridades para funcionamento e acesso da população ao serviço.

Programa Meu Pet

A rede do Meu Pet começou com as duas primeiras clínicas do programa, que já estão em construção em Araçatuba e Votuporanga. Elas foram anunciadas em maio e têm conclusão prevista para o primeiro semestre de 2022.

Outros oito serviços de alvenaria serão instalados em Barueri, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, Registro, Santa Bárbara d’Oeste, Jundiaí e São José do Rio Preto, com perspectiva de finalização até o final do próximo ano.

O investimento total deste perfil de clínica é R$ 55 milhões, sendo cerca de R$ 5,5 milhões por unidade para construção e aquisição de equipamentos. As obras são realizadas em espaços cedidos por cada prefeitura com estrutura média de 600 m², com consultório de atendimento ambulatorial e urgência e emergência, de medicação, internação, salas cirúrgicas, e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos e orientação à população.

Nestes locais, serão oferecidos serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análise clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável.