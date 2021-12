IFOLHA: Quase 2.500 presos são colocados nas ruas na “saidinha de Natal” na região

Na manhã desta quinta-feira (23), quase 2.500 presos saíram as ruas para a popular “saidinha de Natal” na região.

A Secretaria de Administração Penitenciária realizou um levantamento a pedido do jornal e site Folha Regional e informou ainda que “as saídas temporárias são benefícios previstos na Lei de Execução Penal e com as datas reguladas, no estado de São Paulo, conforme Portaria DEECRIM 02/2019. A concessão do benefício é estipulada pela Justiça”.

No total, 2.405 detentos pertencentes à 13 penitenciárias da região tiveram o benefício concedido e a presença em massa de veículos, ônibus, vans e outros meios de transporte pode ser notada em frente as unidades prisionais.

Deste total, 1.259 presos beneficiados são das quatro penitenciárias existentes em Pacaembu.



A prazo estipulado pela SAP neste benefício é de 23 de dezembro até 3 de janeiro, data em que os reeducandos devem retornar às unidades de origem.

No caso do não retorno no prazo estipulado, o beneficiado passa a ser considerado foragido do sistema prisional e caso seja recapturado, será encaminhado para o sistema fechado e perderá o benefício de futuras “saidinhas”.

O levantamento completo abaixo, mostra os números de beneficiados em cada unidade prisional da região, confira: