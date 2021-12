Incêndio deixa carro totalmente destruído

Um carro ficou destruído na tarde desta quarta-feira (22), após um incêndio. A ocorrência foi registrada na rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho próximo a Ocauçu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu cerca de 25 quilômetros além do pedágio e deixou o carro totalmente danificado. As primeiras informações indicam que ninguém ficou ferido.

Uma equipe dos bombeiros de Marília foi acionada, mas não tinha muito a ser feito no local, apenas apagar as chamas para reduzir o risco de novos incidentes. As causas do incêndio ainda serão apuradas.