Dois homens morrem em acidente, um dos carros havia sido furtado

Dois homens, sendo um deles não identificado e que estava com um veículo Corolla que havia sido furtado em Bastos, morreram em acidente ocorrido na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), que liga os municípios de Bastos e Iacri, na tarde desta quinta-feira (23).

A outra vítima fatal, que viajava em um Cruze, era morador em Dracena (SP). Uma mulher que estava no veículo Cruze foi conduzida com ferimentos para o Pronto Socorro Municipal de Bastos e depois transferida para Tupã.



O motorista de ambulância que foi até o local para prestar socorro às vítimas era o dono do Corolla furtado.



Segundo informações, um Corolla, que tinha sido furtado de uma residência em Bastos e era ocupado por um homem, e um veículo Cruze, placas de Dracena, ocupado por um homem e uma mulher, por motivos a serem apurados, colidiram na altura do quilômetro 99 mais 500 metros, município de Bastos.



Devido à forte colisão, o motor de um dos carros foi arrancado e arremessado a alguns metros do local do acidente. O homem que estava no carro furtado ainda não foi identificado.