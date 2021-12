DRACENA: Governador em exercício Rodrigo Garcia inaugura 300 casas populares e CCI

O Governador em exercício, Rodrigo Garcia, entregou nesta quinta-feira (23) o conjunto habitacional com 300 casas em Dracena e inaugurou o Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Pedro Pietrucci”.

O conjunto formado por 300 casas é uma obra da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) concretizada em parceria com a Prefeitura de Dracena. A empresa responsável é a Alcance Engenharia e Construção Ltda, vencedora do processo licitatório do Estado.

As obras foram iniciadas no mandato passado e o prefeito André Lemos deu conclusão, com muito empenho, como a construção da caixa d´água, de 300 mil litros de água, que servirá os moradores do novo bairro.

O conjunto está localizado na Rodovia Eng. Byron de Azevedo, em Dracena em frente à Coopadra (Cooperativa de Produtores Agropecuários de Dracena) sentido Ouro Verde.

As casas contam com 2 dormitórios, 1 banheiro, sala de estar conjugada com cozinha, área de serviço, totalizando 48 metros quadrados. Entre os detalhes, piso cerâmico, revestimento no banheiro e na cozinha, louças, janelas de alumínio, são apropriadas para deficientes físicos, com portas maiores.

Parte de acabamento com qualificação técnica, com laudos. Os terrenos são de cerca de 200 metros quadrados.

Quesito energia fotovoltaica para gerar uma economia de cerca de R$ 150 na conta.

BENEFICIO

O prefeito André Lemos, ao lado dos secretários Thauana Duarte (Governo) e Ademar Alves Pereira (Infraestrutura, Habitação, Assuntos Viários), anunciou na noite de quarta-feira, 22, que cerca de 240 beneficiários do novo conjunto habitacional receberão de um kit formado por geladeira, micro-ondas e fogão, sem nenhum custo para eles. Esses contemplados com os eletrodomésticos são os que declaram renda salarial de até 3 salários mínimos. Os eletrodomésticos serão entregues no começo do ano que vem, cuja data será agendada.

O prefeito ressaltou que esta conquista contou com o emprenho da secretária de Governo Thauana, que soube do programa ‘Casa da Família’ oferecido pelo Governo do Estado e entrou em contato com representantes da CDHU para incluir Dracena. “Por ser um programa é uma pena que não poderá contemplar a todos beneficiários, mas queremos enfatizar a nossa felicidade por poder oferecer esses presentes as mais de 200 famílias. O custo desses itens deve passar de R$ 900 mil, é uma notícia muito positiva para todos nós”, concluiu o prefeito.

CCI

Ainda em Dracena foi inaugurado o Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Pedro Pietrucci”, que faz parte do Programa SP Amigo do Idoso, da Secretaria de Desenvolvimento Social.

O equipamento é o 45º da gestão e irá atender 200 idosos em situação de vulnerabilidade. O objetivo é proporcionar atividades socioeducativas, de lazer, esporte e convívio social. O acesso ao Centro de Convivência se dá por encaminhamento da rede socioassistencial do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou por demandas públicas que atendam idosos em situação de vulnerabilidade e risco social.

Com informações da Diretoria de Comunicação de Dracena