FLÓRIDA: Missas de Natal e ano novo serão celebradas na Paróquia

As tradicionais missas de Natal e ano novo serão celebradas na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista.

Na véspera de Natal (24) a missa será celebrada às 20h. No Natal (25), a santa missa começa mais cedo, às 19h.

A comunidade do Indaiá do Aguapeí também poderá celebrar o Natal com a missa realizada no dia 25 às 8h.

Para o ano novo, no dia 31 a celebração acontece às 20h. Dia 1º, às 19h. E no dia 2, será celebrada a missa no Indaiá às 7h.

“Todos são convidados para que possamos juntos celebrar o Natal, nascimento do Cristo Salvador e também rogar à Deus que 2022 seja um ano abençoado de muita saúde e paz”, convidou o padre José Ribeiro.