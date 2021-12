Governo do Estado inaugura Bom Prato em Presidente Prudente

O Governador em exercício, Rodrigo Garcia, entregou nesta quinta-feira (23) o Bom Prato de Presidente Prudente, que teve um cardápio especial de Natal.

“Estamos fazendo a entrega oficial do restaurante Bom Prato, que vai servir comida de qualidade à população mais carente de Presidente Prudente e de toda a região. Com almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50, vai ajudar no combate à miséria e à fome, que cresceu muito nos últimos tempos”, afirmou Rodrigo.

A nova unidade do Bom Prato, 60º restaurante do programa, recebeu investimento de R$ 2,9 milhões. Outros R$ 1,1 milhão foram investidos pela Prefeitura como contrapartida, para oferecer cafés da manhã, almoços e jantares a preço acessível.

O Bom Prato de Presidente Prudente servirá 1.800 refeições diárias, sendo 300 cafés da manhã pelo valor unitário de R$ 0,50, e 1.500 almoços no valor de R$ 1.

O atendimento no local será de segunda a sexta-feira, com o café da manhã servido das 7h às 9h, e o almoço a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e a partir das 11h ao público em geral. O encerramento do serviço será feito após o cumprimento da cota diária. A unidade serviu durante a inauguração um total de 1.500 refeições com o cardápio especial de Natal.