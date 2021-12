Mais de um mês após a morte na Inglaterra, corpo de brasileiro vai ser enterrado neste domingo

Gaspareli tinha 32 anos e morava havia menos de um ano na Inglaterra, onde trabalhava como entregador. Na madrugada do dia 21 de novembro, ele foi encontrado morto na pensão onde residia.

O drama

O drama da família Gaspareli, que mora em Dracena, começou no dia 21 de novembro, quando João Rafael morreu na Inglaterra e os parentes depararam-se com a situação de não ter os R$ 60 mil necessários para cobrir os gastos do traslado do corpo dele para o Brasil.