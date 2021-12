Vítima de acidente na SP-294 não resiste e morre

No entanto, ainda segundo o HR, o óbito foi registrado por volta das 9h30 desta sexta-feira (24).

De acordo com as informações disponibilizadas pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção da picape que conduzia no km 642, bateu em uma árvore e tombou o veículo, com placas de Junqueirópolis.