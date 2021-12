Homem é preso pela Polícia Rodoviária após acidente na SP-294

Durante Operação Rodovia Mais Segura na manhã deste domingo (26), a equipe se deslocou para atendimento de sinistro de trânsito com vítima (Choque contra árvore e barranco), envolvendo o automóvel Vw/Parati, ano 2007, com placas de Junqueirópolis, que transitava no sentido Irapuru a Dracena.

O condutor, que havia sido socorrido com ferimentos leves ao Pronto Socorro de Dracena, pela unidade de Resgate da Concessionária Eixo SP, foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que resultou em 0,89 Mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

O condutor do automóvel, um homem de 31 anos de idade, morador de Junqueirópolis, que se feriu levemente e encontrava-se só no interior do veículo, recebeu voz de prisão em flagrante, por embriaguez ao volante e ciência de seus direitos constitucionais.

Foi arbitrado a fiança de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) ao condutor, para responder ao processo em liberdade, a qual foi paga por familiares, sendo o mesmo ouvido e após o pagamento, liberado.