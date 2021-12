Após lanchonete ser destruída por incêndio, local é furtado; PM prende assaltantes

Três pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Militar quando furtavam objetos da lanchonete que pegou fogo em Tupi Paulista, em incêndio iniciado na noite sexta-feira (24), que avançou na madrugada de Natal (25). As chamas destruíram cinco estabelecimentos comerciais na cidade.

Por volta das 6h da manhã, pouco tempo depois de concluído o trabalho do Corpo de Bombeiros, a PM foi chamada pelo 190 por populares informando que indivíduos estariam subtraindo objetos do interior da lanchonete. A área estava isolada com fita zebrada para o posterior trabalho da perícia.





No local os policiais militares avistaram quatro indivíduos (homens de 27, 34 e 42 anos e mulher 53 anos) carregando bebidas para o interior de um automóvel VW Gol estacionado defronte ao estabelecimento, retornando para dentro da lanchonete.

Durante abordagem os indivíduos portavam consigo diversas garrafas de cervejas e pets refrigerantes de 2 litros. Ao serem indagados sobre o que estavam fazendo, disseram que estavam “pegando o que sobrou do incêndio.”

Diante dos fatos, os indivíduos receberam voz de prisão em flagrante por furto, sendo apresentados na sequência ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceram presos, à disposição da Justiça.