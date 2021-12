FLÓRIDA: Prefeitura adquire ônibus especial para o setor de Educação

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista adquiriu um ônibus especial para o atendimento ao setor de Educação Municipal.

O ônibus rodoviário adquirido é do ano de 2012, diesel, 6 marchas, piloto automático, com capacidade de 46 lugares mais o motorista, com poltronas reclináveis, revestidas com tecido e com luz de leitura em todas elas, com divisória entre motoristas e passageiros, equipado com ar condicionado, toalete a bordo, geladeira elétrica, cortina em todas as janelas e com todos os itens de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito.

Com esse novo ônibus rodoviário será possível o deslocamento para outras cidades em atividades que necessitam utilizar a pista rodoviária com maior segurança e conforto aos alunos da rede municipal de ensino, sendo investida a importância de R$ 281 mil, sendo adquirido totalmente com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o ônibus adquirido tem a finalidade de melhorar o atendimento das atividades escolares que necessitam deste tipo de serviço e a outros órgãos ligados ao setor de Educação, inclusive necessidade de atualização da frota, visto que os veículos mais antigos do transporte escolar, constantemente necessitam de manutenção, tornando inviável economicamente para os cofres públicos.

O novo ônibus já chegou e se encontra à disposição da Secretaria Municipal de Educação.