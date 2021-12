FLÓRIDA: Prefeitura faz sorteio e entrega TV de 42’ para contribuintes em dia

A Prefeitura de Flórida Paulista realizou o sorteio de uma TV de 42’, prêmio da ação que visa beneficiar os contribuintes com seus impostos em dia neste ano de 2021.

O sorteio foi realizado no dia 22 de dezembro de 2021, onde concorreram todos os contribuintes que até o dia 21 de dezembro de 2021, estiverem rigorosamente com todas as parcelas quitadas do IPTU e do ISSQN até a competência do mês de novembro de 2021.

O sorteio ocorreu no gabinete do prefeito no Paço Municipal e o contemplado foi o senhor Silvio Fernandes de Sousa.



Logo após o sorteio, o contemplado foi comunicado e compareceu para receber o prêmio das mãos do prefeito Wilson Fróio Júnior.