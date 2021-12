Duas pessoas são presas suspeitas de envolvimento no assassinato de idosa encontrada em porta-malas de carro

De acordo com a polícia, os policiais que atuavam no caso foram designados para desencadear a operação denominada “Esopo”, em Santa Catarina (SC), com o objetivo de cumprir dois mandados de prisões temporárias.

A ação constitui na investigação do homicídio da idosa, cujo corpo foi localizado no dia 21 de dezembro de 2021, em Presidente Prudente, no interior do porta-malas do veículo de sua propriedade, que estava estacionado na garagem de sua residência.

A vítima estava desaparecida desde o dia 19 de dezembro de 2021, conforme o registro policial, quando iniciaram os trabalhos e buscas.



As investigações identificaram os suspeitos, ambos moradores de Paulicéia (SP).

Após o crime, os envolvidos empreenderam fuga para Camboriú (SC), onde foram localizados pelas equipes policiais.

As equipes retornaram a Presidente Prudente na noite desta segunda-feira (27), sendo os envolvidos devidamente interrogados, indiciados e encaminhados às Cadeias Públicas de Presidente Venceslau (SP) e Dracena (SP), onde devem permanecer, inicialmente, pelo prazo de 30 dias.

As investigações e buscas contaram com o apoio da Polícia Civil de Camboriú.

