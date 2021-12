Mariápolis divulga 12 casos novos casos ativos de Covid-19 e acende alerta

Novo boletim foi divulgado na tarde de hoje e preocupa os moradores



A Secretaria Municipal de Saúde de Mariápolis divulgou 12 novos casos ativos de Covid-19 no boletim divulgado na tarde desta terça-feira (28). O boletim foi enviado ao jornalismo Folha Regional através de aplicativos de mensagens por vereadores e vários moradores do município que se mostraram preocupados com a situação.

Os dados colocam a população em alerta, uma vez que em 13 de dezembro, quando foi divulgado o último boletim epidemiológico, a Saúde informou que não havia nenhum morador contaminado pela doença e que apenas um paciente aguardava resultado de exames. Já neste novo informativo, que traz novos números, acende-se o alerta para a necessidade do desenvolvimento de ações de informação, combate e prevenção da doença, evitando assim, que não haja um surto ou alta na contaminação no município.

Com mais estes 12 registros, Mariápolis chega na casa das 1.182 notificações de Covid-19, das quais 326 tiveram diagnóstico positivo, 856 foram descartados, 314 foram curados e 10 infelizmente não resistiram e acabaram falecendo em decorrência da doença.