Motociclista morre em acidente na SP-294

Por volta das 18 horas desta segunda-feira o condutor de uma motocicleta trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Quintana para Pompéia, quando aproximadamente no km 494, por motivos a serem esclarecidos um veículo Honda City atingiu violentamente a traseira da motocicleta.

O motociclista foi projetado ao solo já sem vida. A Unidade de Suporte Avançado da concessionária que administra a rodovia esteve no local e a médica confirmou o óbito.

A frente do veículo Honda City ficou totalmente destruída, mas o motorista não precisou ser socorrido.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente.



Há uma suspeita que o motociclista tenha reduzido a velocidade para acessar uma estrada rural.

A vítima foi identificada como Acenir Aparecido, morador de Quintana. Segundo informações ele era pedreiro.