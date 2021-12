Homem é preso por furto de carga na SP-294

Um homem de 40 anos, foi preso em flagrante pelo crime de furto de carga em um posto de combustível, as margens da rodoviária Comandante João Ribeiro de Barros SP-294 em Osvaldo Cruz.

Segundo umas das vítimas de 59 anos, relatou aos policiais que contratou o indiciado na cidade de Presidente Prudente, para o serviço de chapa e que na noite desta terça-feira 28, pararam no posto de combustível as margens da SP 294, para descansar e pernoitar, quando por volta das 23h percebeu através do retrovisor do caminhão a lona erguida.

Ao desembargar do caminhão a vítima visualizou o chapeiro carregando um caixa de maionese, e o conversando com o proprietário de um restaurante ali existe.





As vítimas então entraram em contato o proprietário que informou que o autor lhe ofereceu as mercadorias, mas por desconfiar da procedência não comprou.

Diante dos fatos, indiciado confessou o crime e em sua posse foram encontradas 14 latas de maioneses e dois litros de óleo, recebendo voz de prisão em flagrante, sendo conduzindo ao plantão da Polícia Civil em Adamantina, ficando à disposição da justiça.