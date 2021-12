Latam inicia nesta quarta venda de passagens aéreas para Prudente

A Latam iniciará nesta quarta-feira as vendas de passagens aéreas de seus voos inéditos para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Junto com Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Guarulhos e Congonhas, a abertura do novo voo fará com que a operação da empresa em São Paulo alcance seis destinos ao todo no Estado.

Prudente será atendida pela Latam a partir de 12 de abril de 2022 com voos diários com cerca de 1h25 de duração em aeronaves Airbus A319 (oito passageiros em Premium Economy e 132 em Economy) e Airbus A320 (oito passageiros em Premium Economy e 168 em Economy). O voo decolará de São Paulo/Guarulhos sempre às 8h10. A partir de Presidente Prudente, decolará às 10h05. As passagens aéreas estarão disponíveis em latam.com e demais canais de vendas a partir desta quarta-feira.

“Conhecida como a ‘capital do oeste paulista’, Presidente Prudente está próxima do Mato Grosso do Sul, abriga diversas instituições de ensino e tem relevância no setor agropecuário. Nesse sentido, também mirando o retorno das viagens corporativas, a Latam vai conseguir ligar a cidade diretamente aos seus principais hubs no país e, por consequência, ao exterior”, informa a companhia.

Além de Presidente Prudente, a companhia anunciou mais seis novos destinos para o primeiro semestre de 2022 (Bauru, Montes Claros, Juiz de Fora, Cascavel, Caxias do Sul e Sinop) e já estuda outros 10 para inaugurar ainda no próximo ano.