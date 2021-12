MARIÁPOLIS: Peixes mortos no Córrego dos Ranchos desperta atenção de morador

Imagens enviadas, no começo desta semana, por um morador de Mariápolis, mostra a sua indignação com a grande quantidade de peixes transbordando no Córrego dos Ranchos.

Ainda segundo o morador que preferiu não se identificar, o fato leva a crer um possível crime ambiental. A reportagem, do “Leia O Povo” esteve no local próximo a ponte que liga a cidade até o distrito Mourão, porém naquele momento notamos a água totalmente escura, com mal cheiro, restos de animais (bovino) e urubus comendo as vísceras do animal.

Em contato com algumas pessoas, comentaram que o caso pode ter sido ocasionado pelo despejo de agrotóxicos, produtos químicos de algumas empresas, entre outros produtos de forma dissimulada sem que apareça.

“Fiquei com dó em observar tilápias e cascudos, alguns mortos e outros ainda estavam respirando com a cabeça pra fora da água”, relatou. “Sem dúvidas é uma situação que nos chama a atenção e jamais poderia estar acontecendo”, finalizou.

Lembrando que o córrego tem sua nascente na cidade de Adamantina e desagua sobre o Rio do Peixe.