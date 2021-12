Polícia Civil faz ação contra o tráfico de drogas

A Polícia Civil, por intermédio da Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), com apoio operacional do Grupo de Operação Especial, cumpriu nesta terça-feira (28), mandado judicial de busca e apreensão em quatro casas localizadas do bairro Tonico André, em Dracena. Os imóveis vistoriados eram alvos constantes de denúncias sobre a venda de entorpecentes.

Durante a ação um homem, de 53 anos, suspeito de envolvimento no crime de tráfico de drogas foi preso em flagrante. Na residência do mesmo foram encontrados e apreendidas porções de maconha, crack, celulares e ainda a quantia de cerca de R$ 2 mil em notas de diversos valores.

Duas outras pessoas, de nome e idade não divulgados, no transcorrer dos trabalhos policiais foram detidas pelo crime de posse de drogas. Ambas foram encaminhadas para Delegacia e após serem ouvidas e assinarem o termo de compromisso de comparecimento em juízo foram liberadas.

Já o homem acusado de tráfico de droga, permaneceu preso à disposição da Justiça, e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a perícia. O investigado já possuía antecedentes criminais pelos crimes de posse de drogas, tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação.