Salmourão ganha cozinha do Projeto “Cozinhalimento” para orientar população a ter uma alimentação mais saudável

A prefeita Sonia Gabau (PSDB), assinou no último dia 17, em São Paulo, um novo convênio com o Governo do Estado.

Trata-se do programa “Cozinhalimento” onde o município receberá geladeira, fogão e outros eletrodomésticos industriais, para a montagem de uma cozinha que irá funcionar como sala de aula.

Segundo a prefeita Sônia Gabau, o projeto Cozinhalimento oferecerá cursos, palestras, treinamentos e eventos educativos, focando a geração de renda, o combate ao desperdício, a adequada manipulação dos alimentos e a conscientização de práticas alimentares saudáveis e equilibradas.

A responsabilidade da montagem da cozinha e administração do projeto será por conta do Fundo Social de Solidariedade de Salmourão, que atenderá as familiais mais carentes do município.