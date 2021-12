São Paulo prepara 4,5 milhões de carteirinhas de vacinação para crianças

A Secretaria de Comunicação do governo de São Paulo já desenvolveu o desenho que será utilizado nas cerca de 4,5 milhões de carteirinhas de vacinação contra a covid-19 voltadas às crianças de 5 a 11 anos. O documento, que serve como controle, será usado em todos os locais de vacinação, segundo a pasta.

O certificado é semelhante ao distribuído aos adultos, com exceção da cor do topo, que é amarela (veja abaixo). O comprovante de vacinação das primeiras doses dos mais velhos tem a parte de cima em verde; já o da dose de reforço — aplicada somente nos adultos — é azul.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também compartilhou a imagem da carteirinha e voltou a defender a vacinação de crianças contra a covid-19, muito criticada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) — seu desafeto político e possível adversário nas eleições de 2022.

“Precisamos vacinar nossas crianças! A carteirinha de vacinação para crianças de 5 a 11 anos já está pronta em São Paulo. Aguardamos a aprovação da CoronaVac pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] ou importação da vacina da Pfizer pelo governo federal. E iniciaremos a vacinação imediatamente”, escreveu Doria em uma rede social.

Início previsto para janeiro

Mais cedo, o Ministério da Saúde informou que a vacinação de crianças com 5 a 11 anos contra a covid-19 deve começar em janeiro, caso a pasta mantenha sua recomendação atual após o fim da consulta pública sobre o tema. A imunização desta faixa etária está autorizada pela Anvisa desde 16 de dezembro e já acontece em outros países, como os Estados Unidos.

“A recomendação do Ministério da Saúde é pela inclusão das crianças de 5 a 11 anos na Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), conforme posicionamento oficial da pasta declarado em consulta pública no dia 23 de dezembro e reforçado pelo ministro da Saúde em manifestações públicas”, diz a nota do Ministério.

O comunicado faz referência à consulta pública sobre vacinação de crianças, aberta no último minuto do dia 23 de dezembro. A consulta, que fica ativa até 2 de janeiro, vem sendo criticada por especialistas, que argumentam ser esse um assunto técnico, já aprovado pela Anvisa e também pela CTAI (Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19).

“No dia 5 de janeiro, após ouvir a sociedade, a pasta formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro”, completa.