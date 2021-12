Zé Neto cancela agenda de shows para tratar problema no pulmão

Zé Neto, da dupla com Cristiano, suspendeu toda a agenda de shows até o dia 9 de janeiro. Por meio um comunicado, a assessoria de imprensa da dupla sertaneja explicou que o cantor está com um problema de saúde no pulmão e, apesar de não ser um caso grave, ele precisa desses dias longe do palco para se recuperar e se dedicar ao tratamento.

“Os shows da dupla Zé Neto & Cristiano de hoje ao dia 09 de janeiro serão cancelados em virtude de ter sido detectada monilíase oral (fungo), causado pelo uso de corticoide, medicamento utilizado pelo cantor no tratamento para sanar os focos de vidro fosco no pulmão. O cantor já iniciou o novo tratamento e deverá ficar em repouso no período acima mencionado. Não há necessidade de internação neste caso, segundo atesta médico particular de Zé Neto, Dr. Wandervan Anônio de Azevedo”, diz o comunicado.