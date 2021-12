Flórida Paulista volta a registrar casos de Covid e 11 pessoas estão em isolamento

Nesta semana Flórida Paulista voltou a registrar casos positivos de Covid-19 e de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 11 pessoas estão em tratamento e isolamento domiciliar.

Desde o início da pandemia, o município registrou 5.801 notificações, das quais 1.328 tiveram diagnóstico positivo e 4.473 foram descartadas.

No município, 1.281 pessoas enfrentaram e venceram a doença e 36 infelizmente não resistiram e acabaram perdendo a batalha para o vírus.



Apesar de registrar 11 pessoas infectadas atualmente, Flórida Paulista não tem até a data da divulgação dos dados (30/12) pacientes internados e nem sob suspeita.



A Central Covid que foi instalada na sede do Instituto Retribuir segue recebendo pessoas com sintomas e casos suspeitos

Em conversa com a reportagem, o secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, destacou a importância do uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel, evitar aglomerações e outras medidas que são de extrema importância no combate da doença, inclusive neste período de festas de fim de ano.

Aguinaldo também frisou que estar imunizado contra a doença é de suma importância e que quem ainda não tomou ou está com doses atrasadas, deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa.