“NATAL ESPETACULAR” confira os ganhadores do concurso realizado em Flórida Paulista

A Prefeitura Municipal, Fundo Social e a Associação Comercial, realizaram mais uma vez, com grande sucesso, o concurso “Natal Espetacular” de Flórida Paulista.

A campanha realizada com o intuito de trazer o clima natalino para o comércio e também para as residências da Cidade Amizade contou com a participação de várias empresas e moradores que enfeitaram seus estabelecimentos, enviaram suas fotos para a Prefeitura que as publicaram na rede social Facebook.

As fotos que mais obtiveram curtidas foram classificadas em colocações de 1º a 3º lugar nas categorias comércio e residência.

Os vencedores foram premiados com cestas de presentes e placas condecorativas.



CONFIRA ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO E FOTOS DA ENTREGA DOS PRÊMIOS:



Natal Espetacular – Categoria Comércio



1° LUGAR: SUPERMERCADOS IKEDA COM 469 CURTIDAS

2° LUGAR: MAGAZINE HOLLYWOOD COM 363 CURTIDAS

3° LUGAR: FARMÁCIA FARMAVIDA COM 350 CURTIDAS



Natal Espetacular – Categoria Residências

1° LUGAR: MARIA ELISA COM 295 CURTIDAS

2° LUGAR: NAIR MINGA COM 285 CURTIDAS

3° LUGAR: LAÍS MAIARA COM 214 CURTIDAS